الرئيس اللبناني يتلقى اتصالا هاتفيا من ماكرون

تلقى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، لبحث تطورات الأوضاع في لبنان.

ذكرت ذلك صحيفة "النهار" اللبنانية، أن الاتصال تناول نتائج "مؤتمر دعم بيروت والشعب اللبناني" الذي عقد أمس، عبر الفيديو كونفرانس، في باريس.

ولفتت إلى أن عون وماكرون اتفقا على استمرار التواصل لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر باريس وتنسيق مواقف الدول المشاركة.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان سابق، إن باريس وضعت كل إمكانياتها للعمل على نجدة الشعب اللبناني، من أجل التصدي لحالة الطوارئ المطلقة التي تشهدها بيروت.

وشهد لبنان انفجارًا مدويًا، يوم الثلاثاء الماضي، تسبب في سقوط أكثر من 150 قتيلا ونحو 6 آلاف مصاب، مع خسائر مادية قدرت بمليارات الدولارات.

وأرجعت السلطات اللبنانية الحادث إلى اشتعال 2700 طن من مادة نيترات الأمونيوم التي تم تخزينها في مستودعات مرفأ بيروت منذ 6 سنوات تقريبا.