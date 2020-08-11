مدير "مستشفيات عين شمس" يفحص مرضى أسر الشهداء والمصابين اليوم

يجري الدكتور أيمن صالح، مدير مستشفيات جامعة عين شمس وأستاذ أمراض القلب، صباح اليوم، الكشف الطبي على المنتفعين بخدمات المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، التابع لمجلس الوزراء، في المقر الخدمي للمجلس، الذي افتتحته نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي نيابة عن رئيس الوزراء مؤخراً.

وسيجري "صالح"، الكشف والمناظرة لحالات أمراض القلب، وعلى المستفيدين بالخدمة الطبية الراغبين في مناظرة حالتهم أو توقيع الكشف الطبي التوجه للعيادات بالمقر الخدمي، مع ضرورة إحضار كافة التقارير، والفحوصات الطبية الخاصة بكل حالة.

يأتي ذلك في إطار البروتوكول الطبي الموقع بين المجلس القومي ومستشفيات جامعة عين شمس لإمداد العيادات الطبية بأساتذة واستشاريين في كافة التخصصات الطبية لتقديم خدمة متميزة لأسر الشهداء والمصابين.

ويولى اللواء أشرف الخطيب، الأمين العام الجديد للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، أولوية كبرى لملف الرعاية الطبية للمرضى، حسبما أعلن في تصريحات صحفية، مشيراً لأهمية تقديم خدمة طبية يرضى عنها المنتفعين بخدمات المجلس.