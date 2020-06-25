الخطيب: نعمل على تطوير خدمات رعاية أسر الشهداء والمصابين

قال اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، إن المجلس عمل على تحديث وتطوير خدمات الرعاية المقدمة للمنتفعين بخدماته من أسر الشهداء والمصابين بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.

وأضاف "الخطيب"، في تصريحات صحفية له، على هامش تفقده لأعمال تجهيز المرحلة الثانية من العيادات الطبية بالمقر الخدمي لـ"المجلس"، أنه يتم دراسة جميع المشكلات الخاصة بأسر الشهداء والمصابين، والعمل على حلها خلال الفترة المقبلة.

والتقى أمين "المجلس"، بعدد من أسر الشهداء والمصابين للاستماع إلى مقترحاتهم، وعدد من المشكلات المتراكمة التي يعانون منها.

وأكد "الخطيب" أنه يجري تطوير المنظومة الطبية من أجل الارتقاء بمستوى الخدمة العلاجية المقدمة من خلال الاستعانة بمحموعة من الأطباء الاستشاريين للعمل بالعيادات، وكذا تجهيز المرحلة الثانية من الأقسام الطبية المختلفة بالمقر الخدمي لتشمل المنظومة الطبية جميع التخصصات، إضافة للتوسع في التعاقد مع المستشفيات بالمحافظات المختلفة للوصول بمستوى خدمة متميزة يليق بأسر الشهداء والمصابين.

وأضاف أمين عام المجلس، أنه يعتزم عقد اجتماع شهري مع أسر الشهداء والمصابين للاستماع إلى مشكلاتهم ومقترحاتهم وذلك عقب رفع الإجراءات الاحترزية الخاصة بجائحة فيروس كورونا المستجد.

وشدد "الخطيب"، على ضرورة التزام كافة الإدارات بالمجلس بتقديم الخدمات بصورة متميزة وسرعة إنهاء الالتماسات المقدمة من أسر الشهداء والمصابين طبقاً لقواعد العمل المنظمة لذلك.

وعن التواصل مع أسر الشهداء والمصابين، أكد "الخطيب" أن المجلس حالياً يتلقى الإلتماسات عن طريق عدة وسائل من بينها الكول سنتر، الخط الساخن، الواتساب والصفحة الرسمية للمجلس عبر "فيس بوك"، بجانب إدارة الاستقبال والمكاتب الإقليمية بالمحافظات المختلفة، كما أنه جاري دراسة تفعيل طرق أخرى للتواصل.