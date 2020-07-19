افتتاح العيادات الطبية لأسر الشهداء والمصابين

أعلن المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، افتتاح العيادات الطبية بالمقر الخدمي للمجلس بمنطقة السيدة زينب، صباح اليوم، لخدمة المنتفعين بخدمات المجلس.

وقال اللواء أشرف الخطيب أمين عام المجلس، إنّ العيادات تشمل التخصصات كافة، والأقسام الطبية، وتعمل على مدار اليوم بهدف تقديم خدمة متميزة لأسر الشهداء والمصابين.

وأضاف الخطيب، في تصريحات صحفية عنه صباح اليوم، أنّ المجلس سبق ووقع بروتوكول تعاون مع مستشفيات جامعة عين شمس لإمداد العيادات الطبية بمجموعة من الأطباء الاستشاريين المتميزين في التخصصات كافة، لتوقيع الكشف على أسر الشهداء والمصابين وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لهم بمقر المجلس.

وأوضح أمين عام المجلس، أنّ الفترة المقبلة ستشهد المزيد من تطوير الخدمات الطبية عقب الانتهاء من تجهيز المرحلة الثانية من العيادات، بهدف التيسير على أسر الشهداء والمصابين، إضافة للتعاقد مع عدد من المستشفيات بالمحافظات لخدمة المستفيدين في الأقاليم المختلفة.