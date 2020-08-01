رانيا يوسف طبيبة نفسية في "شارع 9"

أعربت الفنانة رانيا يوسف عن سعادتها البالغة ببداية تصوير مشاهدها في مسلسل "شارع 9" بإحدى العمارات بمنطقة المعادي، مشيرة إلى أنها تتعامل للمرة الأولى مع شركة الريماس، وترى أنه بمثابة انطلاقة فنية متميزة للشركة بالتعاون مع نقابة السينمائيين.

وقالت رانيا، إن فريق العمل المكون من عبدالله منصور المشرف العام على الإنتاج، وفدوى رفيق، بروديوسر الشركة، وباقي الفريق، يعملون باحترافية شديدة ويأملون في تقديم عمل متميز.

وأشارت إلى أنها سعيدة بالعمل في مسلسل يضم نخبة من النجوم منهم أحمد وفيق، ومحمود عبدالمغني، ونرمين الفقي، وإيمان العاصي، وهدى الأتربي، والمخرج محمد عبدالخالق الذي سبق وتعاملت معه كثيراً في بدايتهما، والسيناريست حسين مصطفى محرم، الذي يقدم ورق حقيقي يناقش مشاكل حقيقية.

وأشارت إلى أنها تجسد خلال المسلسل شخصية الدكتورة راجية وهى تعمل طبيبة نفسية.