صابرينا تستعد لـ"شارع 9"

بدأت الممثلة التونسية صابرينا في الاستعداد لتجسيد دورها في مسلسل "شارع 9"، الذي يتم تصويره حاليًا، وتقوم ببطولته الفنانة رانيا يوسف، وكل من الفنانين، محمود عبدالمغني، وأحمد وفيق، ونيرمين الفقي، وهدى الأتربي، وآخرين.

والمسلسل من تأليف حسين مصطفى محرم، ومن إخراج محمد عبدالخالق، وعدد حلقاته 45.

وأكدت صابرينا في بيان لها، أنها رُشحت للدور منذ بدء التحضير للعمل، وأشارت إلى أنها لم تنهي التعاقد الرسمي حتى الآن، ولكن من المقرر أن يتم ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة أنها متحمسة للغاية للشخصية التي تجسدها خلال أحداث المسلسل.

يُذكر أن الممثلة التونسية صابرينا بدأت مشوارها الفني في مصر من خلال مسلسل "النهاية"، الذي نافس به الفنان يوسف الشريف في الماراثون الرمضاني الماضي، وجسدت خلاله شخصية المحققة "رحمة" التي ظهرت بداية من الحلقة الـ١٤ وحتى نهاية العمل، وشاركت قبل ذلك في أعمال خليجية منها المسلسل الشهير "أنا وقلبي"، الذي قدم منه جزئين، وكان يعرض "أون لاين".