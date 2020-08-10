رانيا محمود ياسين عن شائعة وفاة والدها: تعبت من كتر السؤال

وجهت الفنانة رانيا محمود ياسين، الشكر والتقدير لكل من اطمأن عن الحالة الصحية لوالدها الفنان القدير محمود ياسين، ووجهت عتابًا لكل من نشر شائعات بشأن وفاته قائلة: "قسمًا بالله العظيم.. لو فيه حاجة بعد الشر هنكتب على صفحاتنا أنا ومامتي وأخويا عمرو وجوزي محمد رياض".

وأضافت "ياسين"، خلال مقطع فيديو لها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، : "احنا أول ناس هتكتب، سواء حاجة حلوة أو حاجة وحشة، أنا كتبت امبارح 100 بوست محدش بص لهم، والناس كانت بتشير الشائعات فقط، أنا مضايقة من كتر الضغوط، ومنمتش من التليفونات".

وأوضحت أن إحدى الفتيات انتحلت شخصيتها، ودونت أن الفنان محمود ياسين في حالة حرجة ولا أحد يسأل عليه، قائلة: "ده جو بلدي أوي، أنا بالعكس تعبت من كتر السؤال على بابا، طول الوقت الناس بتسألني عليه، من زملائه ومن جمهوره حاجة فوق الوصف".