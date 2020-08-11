"الكهرباء": تنفيذ أعمال توسعات لرفع كفاءة الشبكة بشرق الغربية

أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نجاح قطاع شرق الغربية إحدى القطاعات التابعة لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء والتي يبلغ عدد الهندسات التابعة له 7 هندسة ويبلغ إجمالي المشتركين به 1,1 مليون مشترك منهم 220 ألف مشترك على مسبوق الدفع، في تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية لافتا إلى أن القطاع يوجد به 34 مركز خدمة بالمدن والقرى لخدمة المشتركين.

قالت الوزارة إنه لضمان استمرارية التغذية الكهربائية لعملاء الشركة تم تشكيل فرق الصيانة المركزية بقطاعات الشركة بـ 3 فرق بقطاع غرب الغربية بإجمالي 31 فردا مع تزويد جميع فرق الصيانة وإزالة الأعطال بعدد ومهمات الصيانة والسلامة والصحة المهنية مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتعقيم المستمر حفاظاً على سلامة العملاء والعاملين.

وجدير بالذكر أن قطاع شرق الغربية يضم هندسات كل من ( شمال المحلة – جنوب المحلة – مركز المحلة – بشبيش – سمنود – زفتي - السنطة)