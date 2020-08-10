بريطانيا: سنتحرك سريعاً لإعادة الحجر الصحي "إذا لزم الأمر"

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين إن البلاد ستتحرك سريعاً لإعادة فرض شروط الحجر الصحي على الوافدين من دول معينة إذا دعمت البيانات مثل هذا التحرك.

وأضاف المتحدث "بإمكاننا التحرك سريعاً وسنفعل ذلك إذا ارتأينا أن هناك خطراً يهدد الصحة العامة".

وتابع قائلاً إن بريطانيا تعمل على استئناف نشر حصيلة الوفيات الناجمة عن "كوفيد - 19" يومياً، وإن من المقرر أن تنتهي مراجعة للمنهج المتبع في وقت لاحق من الأسبوع.وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة إلى 312 ألفاً و574 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم بتوقيت لندن، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في المملكة المتحدة جراء الفيروس بلغ 46 ألفاً و659 حالة. وقد تعافى 1451 من المصابين حتى الآن.ومر نحو 27 أسبوعاً حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا.