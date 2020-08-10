رئيس الإحصاء: 57% من المستحقين للتصويت في انتخابات الشيوخ شباب

أكد اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الشريحة العظمى التي من حقها أن تدلي بأصواتها في انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم، تتركز في عناصر الشباب، الذين تبلغ نسبتهم نحو 57% من إجمالي عدد المواطنين المستحقين للإدلاء بأصواتهم، من 63 مليونا، إجمالي عدد المستحقين للتصويت في جميع أنحاء الجمهورية، طبقا لقاعدة بيانات الناخبين التي قدمها الجهاز للهيئة العليا للانتخابات.

وأضاف بركات في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن عدد المواطنين الشباب الذين بلغوا السن القانونية للإداء بأصواتهم في الانتخابات، وتحديدا في الفئة العمرية من 18 إلى 44 عاما، يصل عددهم إلى 35 مليونا و932 ألفا و80 شابا، منهم 19 مليونا و200 ألف و57 ذكورا، و16 مليونا و732 الفا و23 إناثا.

بينما يمثل عدد المواطنين المسنين المستحقين للإدلاء بأصواتهم في الفئة العمرية من 60 إلى 75 عاما، نسبة 12.11% من إجمالي المستحقين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، لافتا الى أن عدد المسنين الذين يحق علم التصويت في هذه الفئة العمرية، 7 ملايين و631 ألفا و889 مواطنا، منهم 3 ملايين و803 آلاف و610 ذكور، و3 ملايين و828 ألفا و279 إناثا.