طريقة التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ قبل ساعات من انطلاقها

قال الدكتور نبيل حلمي أستاذ القانون وعميد كلية الحقوق السابق، إن الاجراءات الاحترازية أمر واجب في انتخابات مجلس الشيوخ، التي ستنطلق غدا، مؤكدا على ضرورة ارتداء الكمامة في اللجان.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الناخب سيتطلب منه انتخاب قائمة وفردي في ورقتين منفصلتين، بحيث يؤشر على القائمة المختارة، حتى لو كانت قائمة واحدة فقط، بينما يختار في الورقة الثانية المرشح الفردي حسب الدائرة.

وأشار إلى أن التصويت سيختلف من محافظة لمحافظة ودائرة لأخرى، في ظل اختلاف عدد القوائم وعدد المرشحين على المقاعد الفردية، وفور دخول الناخب اللجنة سيقوم بإظهار بطاقة الرقم القومي، وسيجد إرشادات التصويت وسيحصل على الورقتين لانتخاب القائمة والفردي.