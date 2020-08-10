نائب محافظ القاهرة: افتتاح سوق التونسي خلال احتفالات أكتوبر

قالت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إنه جار الانتهاء من سوق التونسي الجديد تمهيدا لافتتاحه في احتفالات أكتوبر المقبل.

وأضافت نائب المحافظ لـ"الوطن"، أن السوق الجديد سينهي أزمة السوق القديم والذي يضم نحو 500 محل وباكية، ومقام على مساحة 30 ألف متر مربع وتكلفة إنشائه نحو 300 مليون جنيه، وسيجري استيعاب نحو 5 أسواق عشوائية أسفل كوبري التونسي في السوق الجديد.. مشيرة إلى أن السوق مكون من 5 مباني، والمحلات مخصصة لأنشطة متنوعة من السيراميك والموبيليا والأدوات الصحية والخردة.

وأكدت "جيهان"، أن السوق الجديد مجهز بكل وسائل الأمان والحماية المدنية ومراقب بالكاميرات ومحاط بسور خارجي لتأمينه، ويضم7 بوابات لدخول الأفراد والسيارات.