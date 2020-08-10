كاتب لبناني: حكومة حسان دياب بالأسوأ في تاريخ البلاد

قال حنا صالح، الكاتب الصحفي اللبناني، إن حكومة لبنان المستقيلة برئاسة حسان دياب هي امتداد للحكومات السابقة وكانت تتشكل من أحزاب سياسية تقليدية في لبنان وكانت الأغلبية لحزب رئيس الجمهورية، موضحًا أن لبنان طوت الآن صفحة أسوأ حكومة مرت على البلاد منذ زمن بعيد.

وأضاف "صالح"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أن الشارع يطالب بحكومة مستقلة عن الأحزاب المسئولة عن جرائم الحرب ضد الشعب اللبناني وتستعيد الثقة مع العالم وأن تيار المستقبل هو المسئول لأنه جزء من صفقة تسليم لبنان إلى إيران وحزب الله.

وأشار الكاتب الصحفي اللبناني، إلى أن لبنان أمام مرحلة حاسمة ومجلس النواب غير فعال بدون حكومة قوية، فالحكومة هي مصدر السلطة، متوقعًا عدم تشكيل حكومة سريعا، مؤكدًا أن الدول التي وقفت مع بيروت هي السند الحقيقي للشعب اللبناني، ونظام المحاصصة الطائفي بدعة من خارج الدستور.