بعد استقالته.. تعرف على رئيس الوزراء "حسان دياب"

شهد لبنان، الثلاثاء الماضي، انفجارا في ميناء بيروت، والذي أودى بحياة 158 شخصا وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، وتسبب في تشريد نحو 300 ألف من سكان العاصمة ممن تصدعت منازلهم أو تضررت بشدة، بينهم 100 ألف طفل، وفق منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف".

ومنذ الانفجار، يشهد الشارع اللبناني والساحة السياسية حالة من الغليان، حيث شهدت شوارع بيروت، أمس الأول السبت، اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن، وعلى المستوى السياسي، أعلن رئيس الوزاء اللبناني حسان دياب، اليوم، استقالته.

وترصد الوطن معلومات عن رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، وفقا لما ذكرته هئية الإذاعة البريطانية "بي بي سي":

- ولد حسان دياب في بيروت عام 1959.

- درّس في الجامعة الأمريكية في بيروت، وعيّن عام 2006 نائباً لرئيس البرامج الخارجية الإقليمية فيها.

- تخصص دياب في مادة الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات، حيث حاز درجة بكالوريوس في الاتصالات وماجستير في هندسة نظم الكمبيوتر ودكتوراه في هندسة الكمبيوتر من المملكة المتحدة.

- شغل دياب، منصب العميد المؤسس لكلية الهندسة في ظفار في سلطنة عمان من 2004 إلى 2006.

- عيّن وزيراً للتربية والتعليم ووزيرا للشؤون الاجتماعية بالوكالة في حكومة نجيب ميقاتي والتي جاءت إلى الحكم عام 2011 عقب سقوط حكومة سعد الحريري بعد خلافات مع حزب الله والتيار الوطني الحر الذي كان يتزعمه رئيس البلاد الحالي ميشال عون.

- نال دياب 69 صوتاً في الاستشارات النيابية التي أجراها رئيس الجمهورية ميشال عون والتي أفضت إلى تكليفه بتشكيل حكومة جديدة.

- تمّ تكليف حسان دياب في 19 ديسمبر الماضي بتشكيل الحكومة الجديدة في لبنان بعد فشل أكثر من محاولة لاختيار مرشح لتولي منصب رئيس الحكومة منذ استقالة سعد الحريري في 29 أكتوبر الماضي تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية.