جنات تطرح "أنا في انتظارك" نهاية الأسبوع

قالت الفنانة جنات، إن ألبومها الجديد أنا في انتظارك سيتم طرحه نهاية الأسبوع الجاري عبر المنصات الإلكترونية مع شركة روتانا للصوتيات وتطبيق ديزر الإلكتروني.

وأضافت جنات لـ"الوطن" أنها كانت قد انتهت من ألبومها قبل ولادتها منذ أيام في طفلتها الثانية "جوليا"، وانتظرت حتى تقوم من الولادة لكي تبدأ الحملة الترويجية للألبوم الذي يشارك فيه عدد كبير من الشعراء والملحنين.

جنات كانت قد احتفلت بعيد الأم هذا العام بشكل مختلف، بعدما طرحت أغنية "رحمة" لدعم أطفال مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان.