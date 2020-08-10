مصروفاتها 160 ألف.. الجامعة الكندية: التنسيق ليس شرط أساسي للالتحاق

قال الدكتور مجدي القاضي، رئيس إحدى الجامعات الخاصة، إنه يمثل جامعة دولية، وهي فرع لجامعة أجنبية، وهي كندا، لها شروطها الخاصة ومقاييسها الخاصة في الاختيار، موضحا أن المجموع ليس هو الشرط الأساسي للدخول في الجامعة الدولية.

وأضاف "القاضي"، خلال لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على شاشة قناة "الحياة"، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن الحد الأدنى للقبول بالجامعات الكندية 70%، ولكن عند التقدم بطلب المجموع قد يتغير، فهناك بعض المجالات تأخذ 95% من المجموع، موضحا أنه لا يوجد تنسيق في كندا.

وأوضح أن مصروفات الجامعة الكندية في مصر مثل مصروفات الجامعة في كندا، وبالرغم من ذلك مصروفات الجامعة الكندية أقل مقارنة ببعض الجامعات الخاصة في مصر، "أنا فوجئت من مصاريف بعض الجامعات الخاصة السنادي بقت أغلى"، موضحا أن المصروفات تتراوح ما بين 160 و180 ألف جنيه.