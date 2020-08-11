قاضي المعارضات يجدد حبس قاتل شقيقه بالشرقية لمدة 15 يوما

تطور جديد شهدته قضية مقتل طالب بكلية الطب، على يد شقيقه المهندس، بمنزل الأسرة، فى مركز أولاد صقر بالشرقية، حيث مثُل المتهم أمام قاضي المعارضات، للنظر في أمر حبسه، وانتهت الجلسة بتجديد حبسه على ذمة القضية، لمدة 15 يوما.

وكشفت التحقيقات التي باشرتها الجهات المختصة في حادث مقتل طالب الطب داخل منزل الأسرة، بمنطقة المحطة بمركز أولاد صقر، عن مفاجات، حيث اعترف المتهم بارتكاب الجريمة، مبررًا ذلك بالدفاع عن شقيقته الطبيبة، فيما كشفت المعاينة والمناظرة أن المجني عليه توفي بـ24 طعنة سددها له شقيقه.

واعترف المتهم بارتكاب الجريمة، وذلك خلال التحقيقات التي جرت معه بحضور محاميه خالد عثمان العوضي، والذي طلب عرض المتهم على لجنة ثلاثية من مصلحة الطب النفسى، موضحا أنه يعانى من اضطرابات نفسية وعقلية وقت ارتكاب الجريمة.

كما طلب الدفاع، سماع شقيقه المتهم والمجنى عليه ووالدتهما، مشيرا إلى أن الواقعة عبارة عن حالة دفاع شرعى عن "الشقيقة الوسطى"، حال قيام المجني عليه بالاعتداء عليها، بأداة الجريمة، مؤكدًا أنه المتهم تمكن من استخلاص أداة الجريمة من المجنى عليه لرد ودفع الاعتداء على شقيقته وعليه.. كما استمعت الجهات المختصة، لأقوال والدة المجني عليه والمتهم وشقيقتهما، واللتين أكدتا رواية المتهم.

وكان اللواء إبراهيم عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا بوفاة طالب بكلية الطب متأثرا بإصابته من شقيقه، الذي حاول فض اشتباك بين المجني عليه وشقيقتها الطبيبة، وأمر بإحالة المحضر المحرر بالواقعة، للنيابة العامة، التي انتقلت إلى مكان الحادث، وناظرت الجثة، وأمرت بندب الطب الشرعي، لتشريح الجثة ولبيان سبب وكيفية الوفاة، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وأجرت معاينة تصويرية للحادث بحضور المتهم، صباح اليوم، وأصدرت أمرها بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات،ثم عُرض، على قاضي المعارضات، للنظر في أمر حبسه، وصدر القرار بتجديد الحبس.

وشهدت محيط منزل الأسرة، تجمعات للعشرات من أهالي المدينة، بعد وقوع الجريمة، حيث أبلغوا الشرطة، فيما قام عدد منهم بإحكام إغلاق باب المنزل، لحين وصول الشرطة، التي حضرت واقتادت المتهم إلى ديوان القسم، وسط حراسة أمنية مشددة، ثم حضرت عربة إسعاف، حملت الجثة، تحت تصرف النيابة العامة.