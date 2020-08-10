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تجديد حبس امرأة وعشيقها بتهمة قتل الزوج في الشرقية

المتهم استدرج المجني عليه بدعوى تعليمه السباحة وأجهز عليه

كتب:

نظيمه البحرواي
11:44 ص | الإثنين 10 أغسطس 2020
أرشيفية

أرشيفية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الحسينية في محافظة الشرقية،  تجديد حبس امرأة وعشيقها 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة قتل الزوج.

 وتلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة بلاغا بالعثور على جثة "م. إ، 36 عاما"، خفير بمركز فاقوس، طافية أعلى مياه ترعة بقرية رمسيس مركز شرطة صان الحجر، وتبين وجود شبهة جنائية.

جرى تشكيل فريق بحث، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة "س. ص،"، 30 عاما، ربة منزل، وعشيقها "م. ع، 40 عامًا، حيث اتفقا على التخلص من زوجها ليخلو لهما الجو، واستدرجه الأخير بحجة محاولة تعليمه السباحة، وأثناء ذلك اعتدى عليه وخنقه وتخلص من جثته بإلقاءها في الترعة.

جرى ضبط المتهمين وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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