صحيفة: حارس شخصي لرئيس مجلس النواب اللبناني يطلق النار على المتظاهرين

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، صورة لشاب تقول إنه أحد الحراس الشخصيين لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري وهو يطلق النار على المتظاهرين اللبنانيين.

ويظهر في الصورة الحارس الشخصي لبري وهو يطلق النار من بندقية خرطوش على حشود من المتظاهرين، بينما هزت احتجاجات ضخمة العاصمة اللبنانية، وفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك".

وشهد لبنان انفجارًا مدويا، يوم الثلاثاء الماضي، تسبب في سقوط أكثر من 150 قتيلًا ونحو 6 آلاف مصاب، مع خسائر مادية قدرت بمليارات الدولارات.

وأرجعت السلطات اللبنانية الحادث إلى اشتعال 2700 طن من مادة نيترات الأمونيوم التي تم تخزينها بمستودعات مرفأ بيروت منذ 6 سنوات تقريبا.

وأعلن مجلس الدفاع الوطني في لبنان بيروت مدينة منكوبة، وأعلنت حالة الطوارئ على خلفية الحادث، فيما قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، إن كارثة كبرى حلت ببلاده.