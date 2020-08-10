محتجون فى لبنان يرشقون الأمن بالحجارة ويطالبون باستقالة مجلس النواب

رشق محتجون فى لبنان القوى الأمنية بالحجارة بمحيط البرلمان، مطالبين باستقالة مجلس النواب بعد الحكومة، وفقًا لما أعلنته شبكة "سكاى نيوز عربية".

واحتفل محتجون باستقالة الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب، فيما بدأ توافد المتظاهرين إلى ساحة الشهداء وسط بيروت احتفالًا باستقالة الحكومة، وفقًا للقناة.

وأعلنت شبكة "سكاي نيوز" استقالة الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب، بعد عاصفة انفجار بيروت.

وكانت مصادر لبنانية عدة أكدت استعداد رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، للاستقالة، في ظل أزمة تعصف بالبلاد وسط تداعيات الانفجار الهائل في مرفأ بيروت الأسبوع الماضي.

وضربت الاستقالات الحكومة اللبنانية وكان أحدثها، صباح اليوم، استقالة وزير المالية غازي وزني بجانب وزيرة العدل اللبنانية، أمس، إلى جانب استقالة وزيرة الإعلام ووزير البيئة من قبل.

وإذا استقال 3 وزراء آخرون تسقط الحكومة تلقائيًا دون تقديم رئيس الوزراء الاستقالة وفق الدستور اللبناني، وسط توقعات باستقالة وزيرة المهجرين غادة شريم ووزير الاقتصاد راؤول نعمة ووزير التربية طارق المجذوب.

وطالبت كتلة اللقاء الديمقراطي النيابية، بإسقاط الحكومة اللبنانية، وتشكيل حكومة حيادية، فضلًا عن تقصير مدة المجلس النيابي في لبنان.

وتتواصل التحقيقات في ملف انفجار مرفأ بيروت في لبنان، واستمع القضاء لإفادة مدير عام جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا، ومن المقرر أن يستمع القضاء لإفادة عدد من قادة الأجهزة الأمنية اللبنانية.

وأعلن النائب هنري الحلو، أمس، استقالته من منصبه في البرلمان اللبناني، ليكون بذلك سابع نائب يقدم استقالته، في حين قدم عضو المجلس البلدي في بيروت استقالته.

ومنذ وقوع الانفجار، اشتعلت المظاهرات في العاصمة اللبنانية، حيث يطالب المحتجون الحكومة بالاستقالة، محملين إياها مسؤولية الانفجار.