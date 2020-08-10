وزيرة الدفاع اللبنانية المستقيلة: لم أكن أعلم بوجود متفجرات بالمرفأ

قالت زينا عكر، وزيرة الدفاع اللبنانية المستقيلة، إن وقوع الكارثة الكبيرة التي حدثت منذ 5 أيام يقتضي استقالة الحكومة، لافتة إلى أن الحكم مسؤولية والاستقالة مسؤولية، موضحة أن أعضاء الحكومة قرروا الاستقالة مع العلم أنهم غير مسؤولين عما حدث لأن المواد المتفجرة الموجودة بالمرفأ منذ 7 سنوات وهذا ليس شيئا جديدا.

وأضافت "عكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على "dmc"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنه ليس كل الوزارات كانت على علم بوجود تلك المتفجرات، "أنا شخصيا ما كان عندي علم بالموضوع"، موضحة أن رئيس الوزراء استلم تقريرا قبل حوالي 10 أيام من الحادث، وعند استلامه حوله للوزراء المعنيين ولا سيما وزير الأشغال، لكن لم يكن أحد على علم بخطوط الموضوع.

وأوضحت أن هناك تحقيقات جارية، وتتم في مسرح الحادث بشكل احترافي ومهني، حيث انتشرت قوات الجيش في المكان، والجميع ينتظر النتائج، "أنا بحط حالي تحت القانون، وأكيد رئيس الوزراء والحكومة نفس الشي، نحن بدنا نعرف مين المسئول، وهذا الموضوع أصرينا عليه في الحكومة، وأخدنا قرار بضرورة الوصول لنتيجة تحقيق لتحميل مسؤولية لمن كانوا عارفين وما اتصرفوا بهذا الموضوع لأن الخسارة كتير كبيرة".