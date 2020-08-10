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محمود مسلم

لبنان: صرف رئيس جهاز أمن الدولة من النيابة في تحقيقات انفجار بيروت

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أ ش أ
05:03 م | الإثنين 10 أغسطس 2020
انفجار مرفأ بيروت

انفجار مرفأ بيروت

قررت النيابة العامة اللبنانية، صرف رئيس جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا، من سراي النيابة، وذلك على ذمة التحقيقات الجارية في الانفجار المدمر الذي وقع بميناء بيروت البحري، يوم الثلاثاء الماضي.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام "وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية"، أن المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، قرر صرف اللواء طوني صليبا، بعد جلسة استجواب امتدت لعدة ساعات، على أن تجري متابعة التحقيق تباعا.

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