القبض على صاحب واقعة سرقة كولمان مياه "سبيل لله" بالغردقة

ألقت أجهزة الأمن بالغردقة، اليوم الاثنين، القبض على صاحب واقعة سرقة "كولمان مياه" (سبيل لله)، والذي جرى تداول فيديو يظهر سرقته للكولمان، على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة مدير أمن البحر الأحمر، إخطاراً من إدارة مرور البحر الأحمر، يفيد بتحديد التاكسي الذي يقوده الشاب صاحب واقعة سرقة "كولمان مياه" بأحد شوارع الغردقة، وذلك عبر تحديد كود التاكسي.

وتمكن ضباط مرور البحر الأحمر من القبض على الشاب عبر أحد الأكمنة، بالتنسيق مع ضباط مباحث الغردقة، حيث تبين أنه يعمل سائقا على التاكسي.

وأمام ضباط مباحث قسم شرطة الغردقة، اعترف المتهم بواقعة السرقة وجرى عمل محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسائق تاكسي يتوقف أمام "كولمان مياه" جرى وضعه للشرب سبيلا لله بأحد شوارع الغردقة، ثم فتح شنطة التاكسي، والتفت يمينا ويسارا، ثم أخذ "الكولمان" ووضعه في التاكسي وغادر المكان.

وطالب عدد من المواطنين بالغردقة بالقبض على سائق التاكسي، واصفين إياه بأنه "حرامي بجح".

وانتقد عدد من المواطنين عبر صفحات التواصل الاجتماعي، في تعليقات على الفيديو المنشور تصرف السائق، فيما لم يظهر الفيديو تاريخ واقعة السرقة ووقت حدوثها.