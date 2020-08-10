وزيرة الدفاع اللبنانية المستقيلة: نشكر مصر حكومة وشعبا على المساعدات

قالت زينا عكر، وزيرة الدفاع اللبنانية المستقيلة، إن انفجار مرفأ بيروت كان صدمة كبيرة، لافتة إلى أن هناك دولا تشارك في التحقيقات حول انفجار المرفأ أبرزها فرنسا، موضحة أن هناك مساعدات بدأت تصل للبنان، موجهة الشكر لمصر حكومة وشعبا لمساعدة لبنان والوقوف بجانب شعبها.

وأضافت "عكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على "dmc"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنه جرى إقامة 5 مستشفيات ميدانية من دول صديقة، كما أن المستشفيات فتحت أبوابها بما فيها المستشفى العسكري، مؤكدة أنه لا يوجد إهمال بالنسبة للمستشفيات ولكن أعداد المصابين كبير.

وأوضحت أن هناك عدة أسئلة عن سبب وجود المتفجرات كل هذه المدة في المرفأ، وبالطبع هناك إهمال، ويجب أن يتم محاسبة المسئولين، مؤكدة أن الحكومة أصبحت حكومة تصريف أعمال بعد استقالتها، وبالرغم من ذلك ستعمل بكل قوتها لحين تعيين حكومة جديدة، متمنية أن يحدث ذلك سريعا نظرا للوضع الاقتصادي وظروف فيروس كورونا.