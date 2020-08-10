لبنان والكويت وأمريكا.. 5 كوارث في دول مختلفة على مدار أسبوع

انفجارات وحرائق عديدة ظهرت في عدة دول على مدار الأسبوع الماضي، كان آخرها اليوم، إذ تعرضت مدينة بالتيمور الأمريكية، لانفجار ضخم، تسبب في تدمير عدة منازل.

الانفجار كان ناتجا عن تسريب بخط غاز بأحد المباني السكنية أودى بحياة امرأة، بالإضافة لنقل شخصين إلى المستشفى أصيبا إصابات بالغة، وتعمل فرق الإنقاذ على انتشال المصابين من تحت ركام المنازل التي تهدمت بفعل الانفجار.

كذلك تعرض لبنان لانفجار مدمر يوم الثلاثاء الماضي، حيث أسفر عن مقتل 154 شخصا على الأقل، وإصابة 5000 آخرين، وترك ما يصل إلى 250 ألفا بدون منازل صالحة للسكن.

وشهد الأربعاء الماضي، اندلاع حريق ضخم في سوق شعبي بمنطقة الصناعية الجديدة، في إمارة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومن غير المعروف ملابسات الحريق وتفاصيله، بينما جرى إخلاء السوق من الباعة والمستهلكين، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

كوريا الشمالية، تعرضت هي الأخرى لانفجار شديد، يوم الخميس الماضي، حيث تسبب الحريق الأول في اشتعال أسطوانة من غاز البترول السائل في أحد المنازل، مما أدى إلى حدوث تفاعل متسلسل لما لا يقل عن 10 انفجارات في المنازل المجاورة، ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وأنه تسبب في إصابة ما لا يقل عن 30 شخصا.

حريق هائل شب في منطقة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية يوم الجمعة الماضي، حيث تلقت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة عند الساعة (19:27) بلاغاً عن حريق في عدد من البيوت الجاهزة، مساحتها (1200) متر مربع بحي السليمانية في منطقة مجاورة لمحطة قطار الحرمين، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأمس، تعرضت الكويت إلى حريق ضخم، اندلع في صھریج لنقل الوقود، بعد انقلابه على طریق الجھراء باتجاه المطلاع غربي الكويت، وتوجهت فرق الإطفاء من مراكز مختلفة إلى موقع الحادث، وتمكنت من السیطرة على الحريق بسرعة قیاسیة رغم انتشار ألسنة اللھب التي طالت مركبتین وأشجارا على جانب الطریق، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية.