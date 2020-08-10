صحفية لبنانية: الانفجار الشعبي لن يتوقف باستقالة الحكومة

قالت الصحفية اللبنانية، هبة سعد، إن الجميع يعلم أن لبنان مر بأزمات متتالية، آخرها كانت انفجار مرفأ بيروت، لافتة إلى أن وتيرة المظاهرات في البلاد هدأت اليوم، وهذا الهدوء ليس بسبب استقالة الحكومة، لأن الشوارع شهدت مظاهرات كبيرة بعد استقالتها.

وأضافت "هبة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على "dmc"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن ما تشهده لبنان حاليا انفجار شعبي لن يتوقف باستقالة الحكومة، إذ إن مطالب الشعب واضحة وصريحة، وهي استقالة المنظومة السياسية بأكملها، ويرفع المتظاهرون شعارات "علقوا المشانق لجميع المسئولين عن الفساد".

وأشارت إلى أن الوضع في لبنان لم يهدأ منذ 17 أكتوبر الماضي، ووتيرة التظاهرات لم تنخفض منذ هذا التاريخ، وعمليات الكر والفر مع قوات الأمن في مداخل مجلس النواب مستمرة، والشعب لن يكل أو يمل إلا بإسقاط كل المنظومة السياسية بأكملها.