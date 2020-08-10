نائب وزير التعليم عن التظلمات: "لو طالب ليه 20 درجة هجيب إعدام للمصحح"

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إنه يتم فحص تظلمات طلاب الثانوية العامة من خلال الكنترول وبأرقام سرية، معربًا عن تعجبه الشديد من تظلم بعض الطلاب من المصححين، وهناك من يُطالب أنه قد ظُلم في 20 درجة، معلقًا: "لو طالب ليه 20 درجة أجيب إعدام للي صحح له الورقة".

وأوضح حجازي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "ON"، إن التظلمات موضوع مهم وحساس وهناك كنترول يدير العملية، وبالتالي التظلمات تدار من خلال كنترول بأرقام سرية، وأي طالب له حق سيحصل عليه.

وأشار نائب وزير التربية والتعليم، إلى أنه يتم فحص أوراق الإجابات بناء على معايير، مضيفًا:" التظلمات ليست إعادة تصحيح، ولكن الطالب يري كراسته ويتم فحص الإجابات التي إذا لم يتم تصحيحها، وأخطاء جمع الدرجات".