سيرين عبدالنور عن استقالة الحكومة في لبنان: يروح عاشق ييجي مشتاق

أعلنت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور تأييدها لاستقالة الحكومة في لبنان، على خلفية تفجير بيروت.

وكتبت سيرين عبر توتير "‏بما إنه استقالة الحكومة، فَعلى صحة السلامة ⁧‫كلن_يعني_كلن‬⁩ ما بقى تعملو اتفاقيات انتو ناس يا فاسدين يا موافقين على الفساد ودايرين دينتكن الطرشة كرمال جيبكن خلصونا منكن يا بلا كرامة بروح العاشق بيجي المشتاق".

وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب استقالة الحكومة اللبنانية، اليوم، وقال دياب في كلمة توجه بها إلى اللبنانيين: "لا نزال نعيش هول المأساة التي ضربت لبنان، وأصابت اللبنانيين في الصميم والتي حصلت نتيجة فساد مزمن في الإدارة".

وأضاف "إن منظومة الفساد متجذرة في كل مفاصل الدولة، لكنني اكتشفت أنها أكبر من الدولة، ولا نستطيع التخلص منها وأحد النماذج انفجار بيروت".