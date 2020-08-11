رئيس مصلحة الجمارك يتفقد منافذ الإسكندرية 

تفقد السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، بالأمس، منافذ الجمارك بالإسكندرية.

واستقبل رئيس مصلحة الجمارك بمكتبه بالديوان العام الجمارك بميناء الإسكندرية عددا من قيادات المصلحة وبعض الزملاء.

ودعا جميع الزملاء للتكاتف للتعاون للصالح العام والتفانى والإخلاص فى العمل والحرص على مصلحة الوطن ومضاعفة الجهود من أجل تحقيق المزيد من النجاح والإنجاز.

وقام السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، بزيارة مقر المركز اللوجستي الجديد بميناء الإسكندرية والذى من المقرر أن يصبح من أهم وأكبر المباني اللوجيستية بمنطقة الشرق الأوسط والذى تم تخصيصه لتقديم الخدمات اللوجيستية المتكاملة لإنهاء كافة المعاملات الجمركية الواردة والصادرة من خلال نافذة قومية واحدة للتجارة الخارجية بالتنسيق مع جميع الجهات العاملة فى المنافذ الجمركية والمبنى مكون من 4 طوابق أرضي + 3 متكرر + سطح ويتم تجهيزه ببنية تحتية متطورة وشاملة مزودة بأرقى وأحدث الأجهزة التى تتيح الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة وتم تفقد الأعمال والإنشاءات التى تم الانتهاء منها وقدم المهندس محمد دغش مدير المشروع عن الشركة المنفذه (المقاول) شرحا تفصيليا عن المشروع وما تم إنجازة من إنشاءات وتركيبات.

كما قام رئيس مصلحة الجمارك بزيارة مبنى الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية والتقى مع العاملين بجمارك السيارات والمتعاملين معها حيث ناقش الصعوبات والمعوقات التي تواجه انسياب العمل ووجه بضرورة التنسيق والتعاون مع جميع الهيئات والجهات لسرعة الإفراج عن رسائل السيارات وقطع الغيار فى نفس اليوم قدر الإمكان.

وزار السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك مبنى A3 والإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية حيث التقى حسام حمزة رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية وبعض قيادات الإدارة المركزية والزملاء العاملين وتوجه لهم بالشكر على جهودهم وإنجازاتهم وناقش مقترحاتهم لتطوير العمل بالمراكز المطورة والمشاكل والمعوقات التي تعترض العمل بجمارك الإسكندرية ووجه بسرعة الإنجاز الأعمال والتيسير على المتعاملين وسرعة التصرف والتخلص من حاويات ورواكد المهمل المخزنة فى الساحات الجمركية للقضاء على وجود أى تكدس بالمنافذ تنفيذا للتكليفات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء وتوجيهات معالى الدكتور محمد معيط وزير المالية.

وعلى هامش زيارة السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك ورئيس لجنة الموارد البشرية لجمارك الإسكندرية بالأمس تم عقد اجتماع لجنة الموارد البشرية بمصلحة الجمارك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام لجمارك الإسكندرية.

وتمت الموافقة على نقل بعض الموظفين المنتدبين بدرجاتهم المالية إلى مصلحة الجمارك، والموافقة على نقل بعض العاملين بمصلحة الجمارك إلى جهات أخرى بدون درجاتهم المالية، وتصويب درجات بعض العمالة المنقولة من وإلى مصلحة الجمارك الذين تم ترقيتهم أثناء السير فى إجراءات النقل، ومنح سنة أقدمية للحاصلين على الماجستير قبل التعيين كذلك علاوة من علاوات الدرجة، ومنح عدد من الموظفين حافز التميز العلمى للحصول على مؤهل دراسى أعلى (طلبات لم يسبق عرضها على اللجنة)، واحتساب مدة الخدمة السابقة لبعض العاملين بمصلحة الجمارك والذين تتوافق طبيعة العمل فيها مع المصلحة، وترقية عدد من الموظفين لزوال المانع، واعتماد تقارير الأداء الخاصة بالعاملين والمنتدبين بمصلحة الجمارك.