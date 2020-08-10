"الصحة": الزيادة الطفيفة في أعداد مصابي كورونا لا تعني موجة ثانية

أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الالتزام بارتداء الكمامات في الوقت الراهن انخفض كثيرًا عن الفترة السابقة، مجددًا التأكيد على أهمية تنفيذ الإجراءات الاحترازية، فيرى أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، لم ينته في مصر حتى الآن، ويجب الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أنه تم إعادة 21 مستشفى لعزل مصابي كورونا للعمل مرة أخرى، وهذا ليس له علاقة بالموجة الثانية، الأهم في الوقت الحالي، هو اتباع الإجراءات الاحترازية فالتزايد الطفيف، لا يعني وجود موجة ثانية.

وتابع: "95.3% نسب شفاء الحالات المتوسطة من غير أصحاب الأمراض المزمنة، و78.4 للحالات المتوسطة من أصحاب الأمراض المزمنة، و99% للحالات البسيطة".