وزير الصحة اللبناني يشكر هالة زايد: "قالت لي اعتبر عندك أخت"

قال الدكتور حمد حسن وزير الصحة اللبناني، إن الوزارة عممت لوائح بأسماء شهداء انفجار مرفأ بيروت وجرى توزيعها على المستشفيات.

وأضاف حسن خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "ten"، أن 154 شهيدًا سقطوا جراء وقوع الانفجار، بالإضافة إلى 40 مفقودًا و120 مصابًا بغرف العناية المركزة، وهو ما يشير إلى زيادة عدد الشهداء.

وتابع، أن الأزمة الاقتصادية التي مرت بها بلاده طيلة الفترة الماضية أثرت على جاهزية المستشفيات المرحلة الماضية، مشددًا على أن الانفجار الأخير استنزف النظام الصحي، خاصة مع خروج 4 مستشفيات كاملة من الخدمة.

وأردف، أن عددًا كبيرًا من الدول الصديقة والشقيقة ساند لبنان في أزمته الأخيرة، موضحًا أن عددًا من وزراء الصحة العرب تواصلوا معه وأبدوا دعمهم لوزارة الصحة اللبنانية والشعب اللبناني.

ووجه "حسن"، الشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، حيث بادرت وأكدت استعداد مصر إرسال ما يحتاجه لبنان هذه الفترة من مستلزمات وأدوية.

وواصل: "اتفقنا على تحضير لوائح وفق الحاجيات، ونحاول ترشيد طلبياتنا وننقحها ولا نريد تراكم الأدوات وسنهتم بالأولويات، وعند اللزوم سنتواصل مع الدكتورة هالة زايد وهي قالت لي بالحرف الواحد امسك تليفون واتصل تعتبر عندك أخت ومواطنة لبنانية مصرية موجودة جاهزة لأي دعم يطلبه اللبنانيون".