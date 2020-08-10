نائب وزير التعليم: تلقينا 36 ألف طلب تظلم بالثانوية العامة حتى الآن

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، إن طلاب الثانوية العامة تقدموا بـ36 ألف طلب تظلم من نتائج الامتحانات، موضحًا أن هناك 5 آلاف تظلم بالأمس فقط، من نتيجة امتحان اللغة العربية.

وأضاف "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "on"، أنه لم يكن هناك أي أزمة سواء في امتحان اللغة العربية أو نتائجها، والمشكلة التي وقعت كانت مشكلة تقنية، أثناء عرض النتيجة فقط.

وتابع: "المشكلة كانت في السي دي اللي راح لأحد المواقع، وخانة درجة اللغة العربية كان ضيق، ولم يكن هناك أي خطأ في الدرجات، ولكن الفني الي حمل سي دى بأحد المواقع الإخبارية ضيق خانة اللغة العربية، وبالتالي كانت القراءات خطأ، ويمكن للطلاب التأكد من نتيجتهم".