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متحدث "التنمية المحلية" يكشف استعداد الوزارة لـ "انتخابات الشيوخ"

كتب:

محمود البدوي
02:36 ص | الثلاثاء 11 أغسطس 2020
الدكتور خالد قاسم .. المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية

الدكتور خالد قاسم .. المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة سير انتخابات مجلس الشيوخ في مختلف المحافظات، فكل محافظة بها غرفة إدارة الأزمات والعمليات تتواصل مع الغرفة المركزية لمتابعة سير العملية الانتخابية.

وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "TeN"، أن مهمة غرف العمليات في كل محافظة هو التأكد من السير الناجح للعملية الانتخابية والتأكد أيضًا من وجود الإنارة الكافية في اللجان، وكذلك الإنارة البديلة حال انقطاعها، فضلًا عن إزالة أي إشغالات حول المقار الانتخابية.

وأشار المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أن هناك تنسيقا بين وزارة التنمية المحلية وكافة الوزارات لتوفير المناخ المناسب للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، مع تطبيق التباعد الاجتماعي بين الناخبين من أجل مجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

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