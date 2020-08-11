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محمد رمضان يحتفل بوصول كليب "كورونا فيروس" لـ31 مليون مشاهدة

كتب:

ياسمين محمود
03:53 ص | الثلاثاء 11 أغسطس 2020
محمد رمضان

محمد رمضان

احتفل الفنان محمد رمضان عبر انستجرام بتحقيق كليب "كورونا فيروس" 31 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب.

طرح الفنان محمد رمضان يونيو الماضي فيديو كليب "كورونا فيروس" عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وذلك للتوعية بخطر مرض فيروس كورونا المنتشر.

ولاقت الأغنية استحسان عدد كبير من المتابعين، بخاصة مع ظهور ابنه "علي" معه في الفيديو، وحصل الفيديو على 1.3 مليون مشاهدة منذ طرحه، قبل 15 ساعة.

وجاءت كلمات الفيديو: "طب يلا أنا البرنس أنا جنتل مان، كمامة بلبس وجلافز كمان، سلامي من بعيد من غير أحضان، كورونا فيروس أنا كده في أمان".

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