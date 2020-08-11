قتلى وجرحى في إثيوبيا بعد اشتباكات بين محتجين والأمن

سقط عشرة قتلى على الأقل وعشرات الجرحى، في اشتباكات وقعت بين محتجين وقوات الأمن الإثيوبي، جنوب إثيوبيا، على إثر مظاهرات تطالب بمنح الجماعات العرقية مزيدا من الاستقلال.

وقال المتحدث باسم حزب حركة ولايتا الوطنية المعارض، ماثيوس بالتشا، إن المظاهرات تأتي بسبب اعتقال مسؤولين محليين ونشطاء يسعون إلى إقامة إقليم مستقل جديد لجماعتهم العرقية "ولايتا"، قبل أن يتم اعتقال أحد أعضاء الحزب نفسه، وفقًا لما نقله "سكاي نيوز".

وفي نفس السياق، أفاد مسئول طبي أن ما لا يقل عن ستة أشخاص قتلوا نتيجة إطلاق الرصاص عليهم من قبل رجال الأمن الإثيوبي، في بلدة بوديتي جنوبي غرب أديس أبابا.وأشار المسئول الطبي، إلى أن القتلى أصيبوا بطلقات في الرأس والبطن والصدر، بينهم صبيا عمره 14 عامًا فقط.

وترغب جماعة ولايتا في إقامة ولاية خاصة بها، تُمنح من خلالها سلطات أكبر من حيث الأمن والضرائب.