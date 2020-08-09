إثيوبيا: الأوضاع على الحدود مع السودان ليست جيدة

أكد القنصل الإثيوبي بالقضارف، ألمايو سواقن، أن الأوضاع بالشريط الحدودي المتاخم لولاية القضارف السودانية والأقاليم الإثيوبية ليست جيدة.

وبحسب صحيفة "المجهر" السودانية، قال سواقن إن وجود جيشي البلدين على الشريط الحدودي للدولتين، ربما يترتب عليه مخاطر تعكر صفو العلاقات بين البلدين، مطالبا الدولتين بسحب قواتهما من الحدود، وفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك".

وقال سواقن: "وجود القوات لا يجعلنا نتفائل خير"، متهما من وصفها بجهات خارجية دولية وإقليمية، بمحاولة جر السودان وإثيوبيا للدخول فى حرب لنسف الاستقرار في المنطقة الحدودية.

ولم يستبعد سواقن ارتباط ما حدث مؤخرا من انفلات على الحدود بتبعات تداعيات المفاوضات الجارية حول ملء وتشغيل السد الإثيوبي، إلا أنه عاد، وقال: "لا يوجد توتر على الشريط الحدودي في الوقت الحالي".

وشدد القنصل الإثيوبي على ضرورة ألا تكون آلية حل قضية الحدود بطريقة الخسارة والربح، حسب قوله.

وأضاف: "الأحداث والمناوشات الأخيرة تضررت منها الدولتين بسبب إغلاق المعابر التي أثرت في حركة التبادل التجاري بين الدولتين، فضلًا عن فقدان الأرواح من كلا الطرفين".