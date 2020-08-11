توافد القضاة المشرفون على انتخابات الشيوخ بلجان كفر الشيخ

توافد القضاة المشرفون على انتخابات مجلس الشيوخ على اللجان في محافظة كفر الشيخ، لتنظيمها، والاستعداد لبدء عملية التصويت في التاسعة صباحا.

ووصل عدد من القضاة إلى اللجان ومعهم مهام عملية الانتخابات والتي تتضمن "كشوف الناخبين، بطاقات الانتخابات، والأحبار الفسفورية، الأختام والأقفال البلاستكية"، وغيرها من مستلزمات الانتخابات.

وجهزت الوحدات المحلية الصناديق البلاستيكية الشفافة ووزعت على المقار الانتخابية، إضافة إلى إنهاء كافة إجراءات التطهير والتعقيم، وتوفير الدعم اللوجيستي لكل المشاركين فى العملية الانتخابية.

وتستقبل 585 لجنة فرعية، مليوني و350 ألف ناخباً، وتضم المحافظة لجنة عامة و585 مركزا انتخابيا، وسط تواجد مكثف من قوات الجيش والشرطة، وإتباع الإجراءات الاحترازية.

وينطلق التصويت على انتخابات مجلس اليوخ، حيث يخوض 20 مرشحاً ماراثون الانتخابات في المحافظة على 3 مقاعد فردية، وبدأ التصويت من التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الانتخابات.