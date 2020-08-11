توافد القضاة على لجان الدقهلية لتجهيزها لبدء انتخابات الشيوخ

بدأ توافد القضاة واللجان المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ على اللجان لتنظيمها، والاستعداد لبدء عملية التصويت في الساعة التاسعة صباحا.

وجهزت الوحدات المحلية الصناديق البلاستيكية الشفافة ووزعت على المقار الانتخابية، إضافة إلى إنهاء كافة إجراءات التطهير والتعقيم.

ووصل عدد من القضاة إلى اللجان ومعهم مهام عملية الانتخابات والتي تتضمن "كشوف الناخبين، بطاقات الانتخابات، والأحبار الفسفورية، الأختام والأقفال البلاستكية"، وغيرها من مستلزمات الانتخابات.

وخصصت الهيئة العليا للانتخابات قاض لكل لجنة وعددهم 1031 فرعية بداخل 783 مركزاً انتخابيا يتبعون 24 لجنة عامة.

وتستقبل اللجان خلال يومي 11 و 12 أغسطس 4 ملايين و338 ألف، و465 ناخبا، في لجان الدقهلية، وسط إجراءات احترازية وتسهيل إجراءات حركة الناخبين من وإلى اللجان.

يذكر أن محافظة الدقهلية "الدائرة الثالثة فردي" مخصص لها 6 مقاعد فردية بمجلس الشيوخ يتنافس عليهم 43 مرشحا، وتتبع المحافظة الدائرة الأولي بانتخابات القائمة والتي تقدم لها قائمة واحدة فقط، وتحتاج 5% من الأصوات لإعلان فوزها بالانتخابات.