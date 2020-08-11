استعدادات أمنية قبل انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ بالمنيا

بدأت أجهزه الأمن في محافظة المنيا، في اتخاذ الإجراءات اللازمة استعدادا لاستقبال الناخبين للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ.

وحرصت الأجهزه الأمنية على التواجد في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، وقد تم عمل سرادقات خارج مقار اللجان الانتخابية البالغ عددها 775 لجنة انتخابية على مستوى محافظة المنيا التي يبلغ فيها عدد الناخبين أكثر من 3 ملايين ناخب.

وعززت أجهزة الأمن من تواجدها في محيط اللجان الانتخابية في المدن والقرى لتأمين العملية الانتخابية وتسهيل عملية التصويت على الناخبين، كما تجرى الآن الاستعدادات اللازمة لفتح للجان.