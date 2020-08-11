المشرف على انتخابات الشيوخ بأسوان: راجعنا تطهير اللجان قبل التصويت

قال المستشار أسامة إبراهيم رئيس محكمة أسوان الابتدائية رئيس اللجنة الفرعية المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة أسوان، إنّه جرى مراجعة جميع اللجان قبل انطلاق العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ بأسوان، وجرى تطهير اللجان الفرعية واللجنة العامة بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بأسوان، مع توفير بوابات للتعقيم والمطهرات داخل اللجان.

جاء ذلك في تصريحات صحفية قبل انطلاق عملية التصويت فى التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء والتي تستمر حتى التاسعة مساءً، على أن يتم استكمال التصويت غدا الأربعاء بذات المواعيد.

ولفت إلى أنّ التصويت يتم في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد " كوفيد -19"، مع التأكيد علي رؤساء اللجان بالتزام الناخبين بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي المطلوب، وعدم السماح بدخول اللجان دون ارتداء الكمامات الطبية، وتهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر وتحويل الحدث لعرس ديمقراطي حقيقي.

يذكر أنّ المرشحين الـ12 في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بأسوان يتنافسون علي مقعدين فردي، هم "مجدي حسيبو من مدينة إدفو مرشح حزب "مستقبل وطن"، ومحمد الأنور سليمان من مدينة دراو مرشح حزب "مستقبل وطن"، وياسر عبدالحميد عوض من مدينة إدفو "مستقل"، ومنصور محمد منصور السلواوي من مدينة دراو "مستقل"، وحسن أمين محمد الشقطي من مدينة إدفو مرشح حزبي عن "المؤتمر"، وناصر مصطفي حسين "عطاي" من مدينة أسوان مرشح حزبي عن "الجيل الديمقراطي"، و جرجس أميل طباب من مدينة أسوان "مستقل"، ومحمود كامل السايح من مدينة أسوان "مستقل"، والحسيني أحمد إبراهيم من مدينة أسوان "مستقل"، وعبدالفتاح عبيدان قاسم "مستقل" من مركز إدفو، ومحمد بدري ضوي معوض مستقل من مركز ومدينة إدفو، واللواء مصطفى جمعة مهدي "مستقل" من مدينة أسوان.