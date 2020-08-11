عاجل.. انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ في يومها الأول

انطلقت العملية التصويتية في يومها الأول لانتخابات مجلس الشيوخ، وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للادلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء اليوم وغدا.

ينتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخرتين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بالقانون.

ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات.