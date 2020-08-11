التصويت بـ"مجلس الشيوخ" من الاقتراع لـ"إعلان النتائج"

إجراءات صارمة تحكم عملية التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ، بداية من شروط تصويت الناخبين حتى عملية فرز اللجان وإعلان النتيجة النهائية بالدوائر الانتخابية، وهو ما ترصده «الوطن» كالآتى:

شروط التصويت

أن يكون اسم الناخب مقيداً بكشوف لجنة الانتخابات التى سيدلى فيها.

على الناخب تقديم إثبات شخصيته بطاقة الرقم القومى.

غير مسموح للناخبين الوافدين الموجودين فى غير محل إقامتهم بالإدلاء إلا فى دوائرهم.

طريقة التصويت

يسلم الناخب بطاقة تصويت ممهورة بخاتم اللجنة أو توقيع رئيسها.

يصوت الناخب لمرشحى القوائم فى بطاقة مستقلة، وبطاقة أخرى لمرشحى الفردى.

يختار عدداً من المترشحين يكون مساوياً لعدد المقاعد المقرر لكل دائرة فى الفردى.

يوقع الناخب فى كشف الناخبين بالخط أو بالبصمة.

تصويت ذوى الهمم

يمكن إبداء رأيه على انفراد لرئيس اللجنة الذى يثبته فى البطاقة.

يثبت رئيس اللجنة حضوره فى كشف الناخبين.

عقوبات الانتخاب

غرامة 500 جنيه على من يتخلف عن الإدلاء بصوته.

الحبس 5 سنوات لكل من استخدم القوة أو العنف ضد رؤساء أو أعضاء اللجان.

الحبس سنتين لكل من استخدم رسائل للترويع أو التخويف.

الحبس 3 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه لكل من أتلف شيئاً من المنشآت أو وسائل النقل المعدة للاستخدام فى الانتخاب.

فرز الأصوات

يجرى فى مقر اللجان الفرعية.

يفرغ صندوق الاقتراع وتفرد البطاقات ويبدأ عد وإثبات عدد الأصوات الباطلة والأصوات الصحيحة.

يحرر محضر إجراءات الفرز ويوقع عليه كل من رئيس وأمين اللجنة ومندوبى المرشحين.

تسلم نتيجة الفرز لمندوب كل مرشح.

إعلان النتيجة

ترسل اللجان الفرعية محاضر الفرز والأوراق إلى اللجان العامة.

يتم جمع أصوات الناخبين وإثبات إجمالى ما حصل عليه كل مرشح من جميع اللجان.

يعلن رئيس اللجنة العامة حصر عدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح.

ترسل أوراق الانتخابات إلى الهيئة الوطنية للانتخابات المنوط بها إعلان النتائج النهائية.