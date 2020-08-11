مدرسة قصر الدوبارة تفتح أبوبها أمام الناخبين بانتخابات الشيوخ

فتحت مدرسة قصر الدوبارة بمنطقة جاردن سيتي في دائرة محافظة القاهرة أبوابها أمام الناخبين للتصويت في اليوم الأول بانتخابات مجلس الشيوخ.

وتشهد المدرسة إجراءات أمنية مشددة وتدابير احترازية للوقاية من فيروس كورونا، منها بوابات تعقيم في مدخل اللجان الانتخابية وتخصيص أجهزة للكشف على درجة حرارة الناخبين للتأكد من سلامته قبل دخوله مقر اللحنة للإدلاء بصوته في الانتخابات.

وتتصدر القاهرة قمة الدوائر الانتخابية الأكثر فى عدد المرشحين على المقاعد الفردية بنحو 98 منافساً يتسابقون على 10 مقاعد للمحافظة في مجلس الشيوخ.

وألزمت الهيئة الوطنية للانتخابات الناخبين وأعضاء اللجان المتواجدين بالداخل بدأ من القاضى وانتهاء بالموظفين بارتداء الكمامة.