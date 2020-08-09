إجراءات مكثفة لتجهيز مدرسة قصر الدوبارة لاستقبال ناخبي مجلس الشيوخ

انتهت مدرسة قصر الدوبارة الكائنة في منطقة جاردن سيتي بدائرة محافظة القاهرة من التجهيزات النهائية لاستقبال الناخبين للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ التي تنطلق يوم الثلاثاء المقبل.

ويتنافس على 10 مقاعد فردية في دائرة محافظة القاهرة في انتخابات مجلس الشيوخ 98 مرشحا.

وبدأت عملية تصويت المصريين في الخارج في انتخابات مجلس الشيوخ اليوم الأحد وتستمر حتى غدا الإثنين، على أن يفتح باب الاقتراع أمام المصريين في الداخل يومي 11 و12 أغسطس الجاري.

وشهدت مدرسة قصر الدوبارة قيام فرق تعقيم اللجان الانتخابية التابعة للهيئة الوطنية للانتخابات بأعمال تطهير مداخلها ومخارجها واللجان الانتخابية بها، وترتيب اللجان من الداخل مع مراعاة التباعد الاجتماعي.

ويكثف القائمين على تجهيز المدرسة لاستقبال المواطنين في الانتخابات من جهودهم للانتهاء من أعمال النظافة العامة داخل المدرسة، حيث تم الانتهاء من تركيب وتفعيل بوابات تعقيم دخول الناخبين لمقر اللجان الانتخابية.

وألزمت الهيئة الوطنية للانتخابات الناخبين ووكلاء الناخبين وأعضاء اللجان الانتخابية المتواجدين بالداخل بدأ من القاضى رئيس اللجنة وانتهاء بالموظفين المتواجدين داخل اللجنة بارتداء الكمامة، وتخصيص موظف مختص لتنسيق طوابير الناخبين لمراعاة المسافات الآمنة بينهم أمام كل لجنة.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة، أنه ستم توفير الكمامات لأي شخص سواء الناخب أو المرشح قبل الدخول لمقر اللجنة الانتخابية، وتكليف موظف داخل كل لجنة للكشف عن الناخب والتأكد من هويته وشخصية الناخب من خلال صورته الثابتة على الرقم القومى.

وفي ذات السياق، قال الدكتور محمد طه، استشاري التعقيم للجان انتخابات مجلس الشيوخ، إن الهدف من عمليات التعقيم هو سلامة المواطن المصري، واتخذنا كل الإجراءات التي تضمن حماية الناخبين داخل اللجان الانتخابية من الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف طه لـ"الوطن"، إن هناك بوابات في مداخل اللجان الانتخابية لتعقيم الناخب قبل دخوله لمقر التصويت في الانتخابات، مشيراً إلى أن كل اللجان ستكون معقمة بشكل كامل.

وتابع أنه سيتم توفير أجهزة لقياس درجات حرارة الناخب للاطمئنان على سلامته، وفي حال الاشتباه في اصابة أحد بفيروس كورونا لن يسمح لها بالدخول، وسيكون هناك لجان خاصة له للادلاء بصوته في الانتخابات.

ومن جانبه، أكد الدكتور رمضان حسن استشارى تعقيم و تطهير لمكافحة الآفات، إن فرق التعقيم التابعة للهيئة الوطنية للانتخابات ستبدأ غدا في تعقيم جميع اللجان على مستوى الجمهورية بالقرى والنجوع والمحافظات.

وأضاف حسن لـ"الوطن"، أن تعقيم الناخب والكشف على درجة حرارته قبل الدخول للتصويت في الانتخابات شرط أساسي، وسيتم تعقيم نفس اللجان الانتخابية مرة أخرى بعد انتهاء اليوم الأول للتصويت.

وتابع أن عملية التعقيم بالمدارس ومراكز الشباب التى بها لجان الانتخابات تتم من خلال مادة لقتل الفيروسات الموجودة على الأسطح وخاصة فيروس كورونا وهذه المادة غير ضارة.