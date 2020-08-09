صور.. تعقيم مدرسة قصر الدوبارة استعدادا لانتخابات الشيوخ

أجرت هيئة تعقيم اللجان الانتخابية التابعة للهيئة الوطنية للانتخابات، عمليات تعقيم لمدرسة قصر الدوبارة بمنطقة جاردن سيتي في دائرة محافظة القاهرة، لاستقبال الناخبين للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ يومي 11 و12 أغسطس الحالي.

وشهدت المدرسة تجهيزات لإجراء العملية الانتخابية، بتركيب بوابات تعقيم في مدخل اللجان لتعقيم الناخبين قبل الدخول للتصويت في الانتخابات، فضلا عن ترتيب اللجان من الداخل مع مراعاة التباعد الاجتماعي

وتتصدر القاهرة قائمة الدوائر الانتخابية الأكثر في عدد المرشحين على المقاعد الفردية، بنحو 98 منافسا يتسابقون على 10 مقاعد للمحافظة في مجلس الشيوخ.

وألزمت الهيئة الوطنية للانتخابات الناخبين وأعضاء اللجان المتواجدين بالداخل، بدءا من القاضي وانتهاء بالموظفين بارتداء الكمامة.