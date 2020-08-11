هدوء في الدقائق الأولى لفتح باب التصويت في انتخابات الشيوخ بمدينة نصر

فتحت لجان منطقة مدينة نصر، بدائرة القاهرة، أبوابها للناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، والمقرر إقامتها خلال يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس.

وتسيطر حالة من الهدوء على لجان منطقة مدينة نصر، في الدقائق الأولى من فتح أبواب التصويت، كما التزمت اللجان بفتح الأبواب في الميعاد المحدد بشكل دقيق، في تمام الساعة التاسعة صباحا، على أن يستمر التصويت خلال اليوم الأول حتى التاسعة مساء.

يذكر أن انتخابات مجلس الشيوخ انطلقت اليوم، وتستمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين فى قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة، وتضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضٍ أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.