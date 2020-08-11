إقبال كبير على التصويت بانتخابات الشيوخ بالنزهة: كمامات وتباعد اجتماعي

شهدت لجنة مدرسة "ليسيه الحرية" بحي النزهة بمصر الجديدة، إقبالا كبيرا، صباح اليوم، من المواطنين، وذلك للمشاركة في عملية التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ.

وحرص المواطنون على اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا، من خلال ارتداء الكمامات الطبية، واستخدام المعقمات الطبية، والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

وينتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما 15 مقعداً لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعداً لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.

ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

من جانبه أكد النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لـ"الوطن"، أن الهيئة الوطنية للانتخابات، حرصت على توضيح كافة الإجراءات الخاصة بعملية تصويت المصريين في الداخل والخارج عبر موقعها الإلكتروني.

وأشار إلى أنه وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن هناك 63 مليون ناخب مقيد في قاعدة البيانات للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ.