وزير الزراعة يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ بمدينة نصر

وصل الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة، إلى مقر مدرسة ابن النفيس بشارع مكرم عبيد في مدينة نصر بدائرة القاهرة للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ.

وأدلى القصير بصوته متبعا الإجراءات الوقائية بارتداء الكمامة الوقائية من فيروس كورونا المستجد، وسط الحراسة الأمنية.

يذكر أنّ انتخابات مجلس الشيوخ انطلقت اليوم وتستمر على مدار الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة وتضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضٍ أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.