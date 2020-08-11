توافد الناخبين على لجان التجمع.. وناخب: نازل عشان مصر

توافد عدد كبير من المواطنين على لجان انتخابات مجلس الشيوخ، منذ الصباح الباكر، من أجل الإدلاء بأصواتهم في الاقتراع، داخل اللجان الخاصة بمدرسة سيزا نبراوي، بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة.

وعبر أحمد سعيد، أحد الناخبين المتوافدين على لجان التصويت، عن سعادته بمشاركته في تصويت انتخابات مجلس الشيوخ، قائلا: "صاحي بدري وجاي انتخب عشان مصر حبيبتي".

وتبدأ اليوم، عملية الإدلاء بأصوات المواطنين في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بعدما انتهى تصويت المصريين بالخارج، أمس الاثنين.

وحثّ المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، جموع المواطنين للمشاركة بكثافة في انتخابات مجلس الشيوخ، قائلاً: "أدعو المصريين إلى النزول بكثافة يومي الاقتراع المحددين في الداخل والمشاركة بقوة مع الالتزام بكثافة الإجراءات الوقائية لتجنب انتشار فيروس كورونا، من أجل ممارسة حقهم السياسي وإظهار للعالم أجمع صورة مصر المشرقة".