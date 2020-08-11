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صور.. السيدات والشباب أبرز الحضور بلجان انتخابات الشورى في السيدة زينب

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أحمد أبوضيف
10:28 ص | الثلاثاء 11 أغسطس 2020
لجان السيدة زينب

لجان السيدة زينب

شهدت اللجان الانتخابية بمنطقة السيدة زينب بمحافظة القاهرة، إقبالًا من قبل الشباب والسيدات مع بدء العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ 2020.

جاء ذلك وسط تشديدات أمنية في محيط اللجان الانتخابية بشارع بورسعيد وميدان السيدة زينب، حيث انتشرت القوات في محيط اللجان الانتخابية، بمدارس السيدة زينب الرسمية للغات، ومدرسة الجمعية الخيرية الإعدادية.

وانطلقت انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم، وتستمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة، وتضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضٍ أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.

 

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